Fas'ta Çöl Bölgesi'nde Ümit Verici Altın Keşifleri

Fas, Çöl Bölgesi'nde yapılan altın araştırmalarında ümit verici sonuçlar elde edildiğini duyurdu.

Fas Hidrokarbonlar ve Madenler Ulusal Ofisi yaptığı yazılı açıklamada, bu yıl Çöl Bölgesi'ndeki el-Verma, Celva ve İmtalan-Tiçla bölgelerinde yüksek yoğunlukta altın göstergeleri tespit edildiği belirtildi.

2025 yılında yapılan madencilik araştırmalarının değerli ve temel metallerin yanı sıra endüstriyel kaya ve mineraller ile enerji kaynaklarına odaklandığına dikkat çekilen açıklamada, aynı yıl içinde ülkede 44 madencilik projesinin başlatıldığı ve bunların en umut verici bölgelerde yoğunlaştığı aktarıldı.

Açıklamada, bu yıl içinde ülkenin en umut verici bölgelerine dağıtılmış toplam 44 madencilik arama projesinin başlatıldığı aktarılarak, ofisin, Nador (Kuzey) ve Bucedur (Güney) bölgelerinde faaliyet göstermek üzere uluslararası şirketlerle ortaklıklar imzaladığı kaydedildi.