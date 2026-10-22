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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantısında tesis ve yurtlar ele alındı

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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantısında tesis ve yurtlar ele alındı
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Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında düzenlenen toplantıda müdürlük çalışmaları ile tesis, yurt ve gençlik merkezlerinin faaliyetleri değerlendirildi. Birimler arası koordinasyon ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik görüşler paylaşıldı.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın başkanlığında düzenlenen toplantıda, müdürlüğün yürüttüğü çalışmalar ile tesis, yurt ve gençlik merkezlerinin faaliyetleri değerlendirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, müdürlük bünyesinde yürütülen çalışmaların yanı sıra tesis ve yurt hizmetleri, gençlik merkezi faaliyetleri ve devam eden süreçler ele alındı.

Birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve çalışmaların daha etkin yürütülmesine yönelik görüşlerin paylaşıldığı toplantı, değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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