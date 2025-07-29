Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti Başarılarla Anıldı

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73 yaşında hayatını kaybeden eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti'nin cenaze namazı Maltepe Camii'nde kılındı. Cenazeye ailesi, yakınları ve Merkez Bankası yetkilileri katıldı. Serdengeçti, 2001-2006 yılları arasında Merkez Bankası başkanlığı yapmıştı.

Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti'nin (73) cenaze namazı Maltepe Camii'nde kılındı.

Cenaze namazına Serdengeçti'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile banka çalışanları katıldı. Merhumun naaşı Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

Merkez Bankasında 1980 yılında göreve başlayan Serdengeçti, 2001-2006 yıllarında başkanlık görevinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Güncel
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