Ereğli'de İş Yerinden Hırsızlık Kamerada Yakalandı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, çocuğu ile birlikte bir bijuteri dükkanına giren bir kadın, 8 bilezik ve 5 küpe dahil olmak üzere birçok ürünü çalarak olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerle tespit edilen hırsız hakkında soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çocuğu ile birlikte bir iş yerine giren kişinin bilezik, küpe ve bazı eşyaları çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 6 Haziran'da ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir bijuteri dükkanında meydana geldi. İş yerine çocuğu ile birlikte gelen bir kadın, reyonlarda satılan ürünleri çalarak çantasına koydu. Bir süre iş yerinin içinde gezinen kadın 8 bilezik, 5 küpe, göz kalemi ve birçok ürünü çalıp çantasına koyduktan sonra bujiteri dükkanından çıktı. Çalışanların ürünlerin eksik olduğunu fark etmesi üzerine güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Görüntülerde, şüphelinin reyonlardan çaldığı malzemeleri çantasına koyduğu anlar kameralara yansıdı.

İş yeri sahibinin olayla ilgili şüpheliden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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