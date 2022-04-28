Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı

ÇANKIRI (İHA) - Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyarette bulunmak için Çankırı'ya geldi. Bakan Dönmez'in ilk durağı Çankırı Valiliği oldu. Bakan Dönmez, Vali Abdullah Ayaz'ı makamında ziyaret etti. Bakan Dönmez, daha sonra Çankırı İl İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıya Vali Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, kaymakamlar belediye başkanları, STK ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda Bakan Dönmez, il ve ilçe yöneticilerinin sorun ve taleplerini dinledi.

(Recep Arslan - Serhat Halit Biçer - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel