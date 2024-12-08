Endonezya Balıkçılık Sektöründe Büyüme Hedefliyor
Endonezya, 2024 yılında 30,85 milyon ton deniz ürünü elde etmeyi hedefliyor. Banda Açe'deki balık pazarında işçiler yoğun bir şekilde çalışıyor.
BANDA AÇE, 8 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın kuzeybatısındaki Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'deki balık pazarında işçiler yoğun mesaide ter döktü.
Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, 2024 yılında 30,85 milyon ton deniz ürünü elde etmeyi hedefleyerek balıkçılık sektörüne teşvik sağladıklarını açıkladı.