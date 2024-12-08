Üye Girişi
Haberler
Rusya: Esad ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi

Rusya ülkesini terk eden Esad'ın verdiği son talimatı açıkladı

 Dışişleri Bakanı Fidan: Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir

"Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilirler"

 Suriye Milli Ordusu, Münbiç'in neredeyse tamamını kontrol altına aldı

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar
61 yıllık Baas rejimini çökerten muhalifler Suriye bayrağını değiştirdi

61 yıllık rejimi çökerten muhaliflerin ilk hamlesi bu oldu

Endonezya Balıkçılık Sektöründe Büyüme Hedefliyor

Endonezya Balıkçılık Sektöründe Büyüme Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Endonezya, 2024 yılında 30,85 milyon ton deniz ürünü elde etmeyi hedefliyor. Banda Açe'deki balık pazarında işçiler yoğun bir şekilde çalışıyor.

BANDA AÇE, 8 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın kuzeybatısındaki Açe eyaletinin başkenti Banda Açe'deki balık pazarında işçiler yoğun mesaide ter döktü.

Endonezya Denizcilik ve Balıkçılık Bakanlığı, 2024 yılında 30,85 milyon ton deniz ürünü elde etmeyi hedefleyerek balıkçılık sektörüne teşvik sağladıklarını açıkladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Münbiç operasyonu başladı! Çok sayıda teröristi esir aldılar
img

Esad'ın devrilmesinden sonra MHP'den ilk açıklama
img

Muhaliflerin çağrısı Türkiye'deki Suriyelileri harekete geçirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede oldu? 8 Aralık son deprem raporları! EYÜPSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE | Bein Sports 2 Eyüpspor Samsunspor maçı frekans bilgileri Sivasspor Galatasaray maçı 11'ler! Sivasspor - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Sivasspor Galatasaray maçı izleme linki var mı? SON DAKİKA: Esad'ın uçağı düştü mü? BEŞAR ESAD NEREDE? Esad kaçtı mı? Beşar Esad kaçtı mı? Esad nereye kaçtı? Esad Rejimi nedir? Suriye'de neler oluyor? Suriye'de son durum nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.