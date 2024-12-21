Emeklilerin milli gelirden aldığı pay düşüyor

Türkiye'de emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı son beş yılda yüzde 28 azaldı. Emekli yoksulluğu artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı sosyal koruma istatistiklerine göre 2023 yılında emekli ve yaşlılara gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 4,4'ü kadar kaynak ayrıldı. Bu oran 2021 yılında yüzde 4,9, pandemi öncesi 2019'da ise yüzde 6,1 idi. Verilere göre emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların GSYH içindeki payı son beş yılda yüzde 28 azaldı.

Sosyal koruma harcamalarının içerisinde emekli ve yaşlılara yapılan harcamaların yanı sıra hastalık/sağlık bakımı, engelli/malül, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik ve sosyal dışlanma yardımlarına ilişkin harcamalar yer alıyor. Bunlar içinde en büyük paya sahip olan kalem yüzde 43,6 ile emekli ve yaşlılar için yapılan harcamalar.

Sosyal koruma zayıflıyor

Sosyal koruma harcamalarının genel olarak GSYH'den aldığı pay da son beş yılda azaldı. Bu pay 2019'da yüzde 12,5 iken, 2021'de yüzde 10,9'a, 2023'te ise yüzde 10,1'e geriledi.

DW Türkçe'ye konuşan çalışma ekonomisi uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik'e göre Türkiye'de hem sosyal koruma harcamalarının genelinde hem de emekliler için yapılan harcamalarda ciddi bir gerileme var. Veriler ayrıca pandemi döneminde bile sosyal korumanın zayıfladığını gösteriyor.

Çelik, "Bunun anlamı emeklilerin ve sosyal koruma kapsamında olanların milli gelirden daha az pay alması ve yoksullaşmalarıdır. GSYH içinde payınız düşüyorsa pastadaki payınız azalıyor ve bölüşüm eşitsizliği artıyor demektir" diyor.

Bunun beklenen bir tablo olduğunu vurgulayan Çelik, "Çünkü emekli aylıkları ciddi biçimde düşürüldü. Emekliler ciddi biçimde yoksullaşıyor" diye ekliyor.

Avrupa'nın yaklaşık üçte biri kadar

Verilere göre Türkiye emeklilik harcamalarına en az kaynak ayıran ülkeler arasında yer alıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 2024-2026 Dünya Sosyal Koruma Raporu'na göre emeklilik harcamalarına en fazla kaynak ayıran ilk üç ülke yüzde 16,9 ile İtalya, yüzde 16,3 ile Yunanistan ve yüzde 14,7 ile Fransa.

Türkiye'de GSYH'den emeklilere yaklaşık yüzde 4 civarında kaynak ayrılırken, dünya ortalamasının yüzde 8. Avrupa ortalamasının ise yüzde 11 civarında olduğunu belirten Prof. Dr. Çelik, "Bu tablo 'emekliler SGK bütçesine yük' gibi iddiaların temelsiz olduğunu sadece neoliberal safsatalardan ibaret olduğunu gösteriyor. Dahası sosyal harcamalar yük olamaz. Sosyal koruma harcamaları haktır" ifadelerini kullanıyor.

Kamudan yüzde 7,5 pay

DW Türkçe'ye konuşan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Merkez Direktörü Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz da TÜİK verilerinin kamu ve özel sektör tarafından yapılan sosyal koruma harcamalarının tümünü kapsadığına işaret ediyor.

Yılmaz, sosyal koruma harcamaları GSYH'ye oranı 2023'te yüzde 10,1 iken bunun yüzde 7,5'inin kamuya ait olduğu, kalan kısmın özel sosyal harcamalardan oluştuğunu söylüyor. Kamuya ait sosyal koruma harcamalarının ise yüzde 85-86'sının emekli aylıklarından oluştuğunu belirtiyor.

Kamudan emekli aylıklarına yapılan harcamaların nasıl azaldığının 2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan da görülebileceğine işaret eden Yılmaz, 2019'da GSYH'nin yüzde 8,5'ini oluşturan bu harcamaların 2022'de yüzde 5,2'ye kadar gerilediğini, 2023'te ise yüzde 6,4 olduğunu aktarıyor. Yılmaz'a göre bu veriler, emeklilerin refahtan pay alamadığının göstergesi.

Eurostat verilerine göre Avrupa'da sosyal koruma harcamalarının GSYH'nin ortalama yüzde 20'sini oluşturduğunu, bu harcamaları ise sadece kamunun yaptığı bilgisini veren Yılmaz, Türkiye'deki yüzde 7,5'lik oranın Avrupa'nın ayırdığı payın oldukça gerisinde olduğunu vurguluyor.

Çocuk ve aileye binde 5 gidiyor

Yılmaz'a göre Türkiye'de aile ve çocuğa yapılan sosyal koruma harcamaların düşüklüğü de önemli sorunlardan biri. Yılmaz, "Avrupa'da GSYH'nin ortalama yüzde 1,7'si kadar harcama yapılırken Türkiye'de kamunun sosyal koruma harcamalarında aile ve çocuğa giden rakam GSYH'nin binde 5,5'i" diyor.

Sosyal koruma harcamalarının geleceğe ilişkin önemli bir sinyal verdiğine işaret eden Yılmaz, "Gelir eşitsizliği de dikkate alınarak, asgari ücretin ve emekli aylıklarının özellikle en alt gruplar için sosyal koruma programları ile birlikte bir harmanlanmış bir şekilde düşünülmesi, kamunun sosyal destek programları geliştirmesi gerekiyor" diye ekliyor.

Prof. Dr. Hakan Hakkı Yılmaz, Türkiye'de en yoksul yüzde 10'luk kesimin yüzde 30'unun yaşının 65'in üzerinde olduğu belirterek en yoksul hanelerin toplam kullanılabilir geliri içinde emeklilik kaynaklı transferlerin ağırlığının yüzde 46 olduğu bilgisini veriyor.

Üç milyon hanenin geliri asgari ücretin altında

Emeklilik dışı sosyal transferlerin kullanılabilir gelir içindeki payının ise özellikle kamu sosyal transferlerinin düşüklüğü nedeniyle en yoksul dilim için yüzde 14,7 olduğunu söyleyen Yılmaz, yaklaşık üç milyon hanenin asgari ücretin altında bir gelirle yaşadığını ifade ediyor.

Yılmaz, "Emekli aylıklarının öncelikle geçimlik ücret ve enflasyon oranlarının altına belirlenmesi özellikle düşük gelirli hanelerde yoksulluğu daha derinleştirecek ve gelir dağılımını bozacak" uyarısı yapıyor.

Kamunun sosyal koruma harcamalarının Türkiye'de düşük olmasının toplamda vergi yükünün düşük olmasıyla ilişkili olduğu görüşünü paylaşan Yılmaz, "Bizim vergi yükümüz gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 17'si iken bu ortalama bir AB ülkesinde yaklaşık yüzde 23-24. Özellikle belli kesimlerden vergi toplayamadığımız için dönüp bunu da harcamaya çeviremiyoruz. Bir de harcamayı çevirirken başka şeyleri daha çok seviyoruz. İnşaat yapmak gibi" ifadelerini kullanıyor.

"Enflasyona ezdirmedik söylemi inandırıcı değil"

Prof. Dr. Aziz Çelik ise sene başında İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine son altı ayın enflasyonu oranında (yüzde16-17) zam yapılması yasanın bir gereği olduğuna işaret ediyor. Memur emeklilerinin toplu sözleşmedeki hüküm nedeniyle bundan yaklaşık 5 puan az zam alacaklarına dikkat çeken Çelik, iktidar tarafından dillendirilen "enflasyona ezdirmedik" söyleminin inandırıcı olmadığını belirtiyor.

Enflasyonun doğru ölçülmediği görüşünü paylaşan Çelik, doğru ölçülse dahi emeklinin enflasyonuyla diğer grupların enflasyonunun aynı olmadığını, örneğin aralık ayında ortalama gıda enflasyonu 48,5 iken emeklilerin gıda enflasyonunun yüzde 67 olduğunu vurguluyor.

"Önemli olan enflasyon değil emeklilerin GSYH'den ne kadar pay aldığı" diyen Çelik, "En düşük emekli aylığı tamamlama işlemiyle 12 bin 500 TL. Bunu enflasyon oranında artırsanız ne olur? Emekli aylıkları sisteminin kendisi adaletsiz" diye ekliyor.

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl erişebilirim?