Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu'ndan Ümit Özdağ'a Ziyaret

Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile güncel ekonomik sorunları ve çözüm önerilerini istişare etti.

(ANKARA) - Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Zafer Partisi'nden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Prof. Dr. Ümit Özdağ, partimizin Genel Merkezi'nde, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Gönül Boran Özüpak ve Federasyon'a bağlı il başkanları ile yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Verimli geçen görüşmede; emeklilerimizin ve emekçilerimizin güncel ekonomik şartlar altındaki sorunları, hak kayıpları ve bu konulardaki çözüm önerileri kapsamlı bir şekilde istişare edildi. Nazik ziyaretleri ve kıymetli görüş paylaşımları için Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu heyetine teşekkür ederiz." denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
