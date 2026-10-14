Edirne Valisi Sezer, Lalapaşa'daki Çelikoğlu Çiftliği'ni inceledi

Edirne Valisi Sezer, Lalapaşa'daki Çelikoğlu Çiftliği'ni incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa'daki Uzunbayır köyünde bulunan Çelikoğlu Çiftliği üretim tesislerini ziyaret etti. Sezer, tesislerdeki üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve tarımsal üretim ile hayvancılığa yönelik çalışmaları değerlendirdi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyünde bulunan Çelikoğlu Çiftliği üretim tesislerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Vali Sezer, çiftlikte yürütülen üretim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.
Tesislerdeki çalışmaları yerinde inceleyen Sezer, Edirne'de tarımsal üretimin artırılması ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik faaliyetleri değerlendirdi.
Bölgedeki tarımsal potansiyelin etkin şekilde değerlendirilmesi ve üretim faaliyetlerinin sürdürülmesinin önemine değinilen ziyarette, tesisin çalışmaları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.
Vali Sezer'in ziyareti, üretim tesislerindeki incelemelerin ardından sona erdi.