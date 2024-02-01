Edirne'deki motokros pisti film platosu olarak kiraya verilecek

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Musabeyli köyündeki motokros pistinin film platosu kurulması için kiraya verileceğini söyledi.

İl Genel Meclisi'nin şubat ayı toplantılarının birinci birleşimi Geçmiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Geçmiş, Musabeyli Korusu'nda bulunan motokros pistinin değerlendirilmesi için çalışmalar yapıldığını belirtti.

Pistte hedeflenen spor organizasyonlarının yapılamadığını ve farklı amaçlarla kullanılması için çalışacaklarını dile getiren Geçmiş, "Valimiz Yunus Sezer, burasını film platosu kurulmak üzere kiralama yoluna gitmeye karar verdi. Bu konuda önemli geri dönüşler alınmış. Bu şekilde hem Edirne'de çekilecek filmlere kiraya veririz hem de atıl vaziyette bir yer için de Özel İdare'ye gelir sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu parkurda 2022 yılında MX Senior, Veteran, MX, MX1, MX2, MX125, 85cc, 65cc ve 50cc sınıflarında yarışlar yapılmıştı.