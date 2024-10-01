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Edirne'de Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışan İki Şüpheli Yakalandı

Edirne'de Kuyumcuları Dolandırmaya Çalışan İki Şüpheli Yakalandı
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Edirne'de, kuyumcuları düşük ayarlı altın vererek dolandırmaya çalışan C.K. ve E.E. isimli iki şüpheli, yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde üç adet düşük ayarlı altın bilezik ve 315 bin lira ele geçirildi.

Edirne'de kuyumcuları düşük ayarlı altın vererek dolandırmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ayarı düşük altın vererek kuyumcuları dolandırmaya çalışan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonunda İstanbul'dan geldiği tespit edilen şüpheliler C.K. ve E.E. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ayarı düşük 3 altın bilezik ve suçtan elde edildiği belirlenen 315 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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