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Düzce'de kahverengi kokarcayla mücadelede muhtarlara halk sağlığı ilacı dağıtıldı

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Düzce'de başta fındık olmak üzere tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcayla mücadelede merkez ilçe muhtarlarına halk sağlığı ilacı dağıtıldı. 2024-2026 arasında 25 milyon lira bütçeyle 72 bin noktada kışlak mücadelesi yapıldı, 131 bin 200 samuray arısı doğaya salındı.

Düzce'de, başta fındık olmak üzere tarımsal üretime zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında halk sağlığı ilacı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentin en önemli tarımsal ürünü olan fındık, yaklaşık 633 bin dekarla tarımsal üretim alanlarının yüzde 80'ini oluşturuyor.

Başta fındık olmak üzere birçok tarımsal üründe verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarcaya karşı kentte kimyasal, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemleri bir arada uygulanarak çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 2024-2026 yılları arasında Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valilik desteğiyle 25 milyon lira bütçe kullanılarak bitki koruma ürünleri, feromon tuzakları, halk sağlığı ilaçları ile maske, eldiven ve koruyucu tulum temin edildi.

Ayrıca 72 bin noktada kışlak mücadelesi gerçekleştirildi, 131 bin 200 samuray arısı doğaya salınarak biyolojik mücadele desteklendi.

Merkez ilçe muhtarlarına kışlak mücadelesinde kullanılmak üzere halk sağlığı ilacı dağıtımı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
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