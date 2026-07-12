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İstanbul'da "Dubai'de ticaret" vaadiyle dolandırıcılık yapan 3 şüpheli tutuklandı

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İstanbul'da bir kişiyi Dubai'de ticaret yapma vaadiyle 2,5 kilogram altınını alarak dolandıran 3 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanıp tutuklandı.

İstanbul'da bir kişiyi Dubai'de ticaret yapma vaadiyle dolandırdığı belirlenen 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurun 8 Haziran'da Fatih'te Dubai'de ticaret vaadiyle dolandırıldığı yönündeki şikayeti üzerine çalışma yaptı.

Yabancı bir telefon numarasından mağduru arayan şüphelinin kendisini Dubai'de kuyumcu olarak tanıttığı ve ticaret yapma vaadinde bulunduğu anlaşıldı. Şüphelilerin mağdurdan 2,5 kilogram işlenmiş altını elden teslim aldıktan sonra ortadan kaybolduğu belirlendi.

Ekipler, saha ve teknik incelemeler sonucunda şüphelileri tespit etti. Düzenlenen operasyonlarda, mağdurdan altını teslim alan A.E.K. ile diğer şüpheliler A.Ö. ve M.N. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen
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