Doğubayazıt'ta Dünya Yürüyüş Günü Etkinliği Düzenlendi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü etkinliğinde, vatandaşlar sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla stadyuma kadar yürüdü. Katılımcılara sağlık taramaları yapıldı ve sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Dünya Yürüyüş Günü" kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla yürüyüş etkinliği düzenledi.

Kaymakamlık binası önünde bir araya gelen vatandaşlar, ilçe protokolü ve öğrenciler stadyuma kadar yürüdü. Burada kurulan sağlık stantlarında sağlık ekiplerince katılımcıların tansiyon, kan şekeri, boy, kilo ölçümleri yapıldı ve kanser taramaları gerçekleştirildi.

Sağlık taramalarıyla birlikte vatandaşlara sağlıklı yaşam hakkında bilgilendirme de yapıldı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi ekipleri de katılımcılara çeşitli ikramlarda bulundu.

Vatandaşlardan Seyhan Demir, yürüyüşün düzenli yapıldığı taktirde kalp damar sağlığına ve obeziteye olumlu yönde etkileri olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Fatih Çekim - Güncel
