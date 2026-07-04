Diyarbakır merkezli 6 ildeki organize suç örgütü operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır merkezli 6 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 27 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timlerince organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır, Adana, Kocaeli, Ankara, Aksaray ve Şanlıurfa'da operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, şüphelilerin dernek, federasyon ve konfederasyon gibi yapılanmaları kullanarak faaliyet gösterdikleri, devlet kurumlarında işe yerleştirme, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından kura dışı konut tahsis ettirme, silah taşıma ve bulundurma ruhsatı temin etme, yazılmış trafik idari para cezalarını sistemden sildirme, yurt dışına gönderme ve çeşitli resmi işlemleri yaptırma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

Operasyonlar kapsamında 27 şüpheli yakalanırken Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemeler sonucunda şüphelilerin hesaplarında 1 milyar lira para hareketliliği tespit edildi.