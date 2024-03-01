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Dinar'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapılan operasyonda araçlarında uyuşturucu bulunan 3 şüpheliye adli işlem uygulandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. C.G, U.E. ile A.İ.B.S isimli şüphelilere uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçe merkezinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

C.G, U.E. ile A.İ.B.S'ye uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suç Hukuk Spor Güncel Haberler

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