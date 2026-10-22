DEVA Partili Şahin, 2027 bütçesinde faiz ödeneğine yüzde 41 artışı eleştirdi

(TBMM) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın, 2027 Bütçe Teklifi'ni "dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesi" olarak tanıttığını belirterek, "' Refah bütçesi' diyorsunuz da bu refahın adresini bir türlü söylemiyorsunuz. 2027 yılı için yüzde 21 enflasyon hedefliyorsunuz. 2026 yıl sonu tahminine göre faize ayırdığınız ödeneği ise yüzde 41 artırıyorsunuz. Milletin gelirine gelince enflasyon hesabı yapıyorsunuz, faize gelince kesenin ağzını açıyorsunuz. Bu ne yaman çelişki Sayın Yılmaz? Bütçenin başlığında refah, hesabında faiz, milletin sofrasında eksik var" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, yaptığı yazılı açıklama ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın 2027 yılı bütçesini "dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesi" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Sayın Cevdet Yılmaz, 2027 yılı bütçesini 'dayanıklılık, refah ve dönüşüm bütçesi' olarak tanıtıyorsunuz. Refah bütçesi diyorsunuz da bu refahın adresini bir türlü söylemiyorsunuz. 2027 yılı için yüzde 21 enflasyon hedefliyorsunuz. 2026 yıl sonu tahminine göre faize ayırdığınız ödeneği ise yüzde 41 artırıyorsunuz. Milletin gelirine gelince enflasyon hesabı yapıyorsunuz, faize gelince kesenin ağzını açıyorsunuz. Bu ne yaman çelişki Sayın Yılmaz? Yani bugün milletin almakta zorlandığı ekmek, et, süt ve ödediği kira önümüzdeki yıl da artmaya devam edecek.

"SİZİN REFAH DEDİĞİNİZ, MİLLETİN HAYATINDA NEDEN HEP YOKLUK OLARAK KARŞILIK BULUYOR?"

Üstelik önümüze koyduğunuz bütçede 3 trilyon 868 milyar lira açık, 3 trilyon 975 milyar lira faiz gideri var. Bütçenin başlığında refah, hesabında faiz, milletin sofrasında eksik var. Çiftçinin üretim maliyetleri altında ezildiği, emeklinin maaşıyla geçinemediği, çalışanların ay sonunu getiremediği bir ülkede hangi refahtan söz ediyorsunuz? Sizin refah dediğiniz, milletin hayatında neden hep yokluk olarak karşılık buluyor?"

"TÜRKİYE'NİN İHTİYACI, VATANDAŞIN HAYATINDA KARŞILIĞI OLAN BİR EKONOMİ YÖNETİMİDİR"

Ekonomi programlarında ve enflasyon hedeflerinde yapılan değişiklikleri de eleştiren Şahin, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Bir yılda değişen enflasyon hedefleriyle, sürekli yeniden yazılan ekonomi programlarıyla, tutmayan hesaplarla milletin karşısına çıkıyorsunuz. Rakamları değiştirince gerçeklerin de değiştiğini sanıyorsunuz. Oysa vatandaşın pazarda ödediği fiyatı, kirasını, elektrik faturasını bir kalem oynatarak düşüremiyorsunuz. Siz hedefleri tutturamayınca rakamları değiştiriyorsunuz, millet ay sonunu tutturamayınca hayatından eksiltiyor.

Sayın Yılmaz, bütçeye istediğiniz kadar güzel isim koyabilirsiniz. Milletin cebine girmeyen, sofrasına uğramayan, alın terinin karşılığında hissedilmeyen refah, kağıt üzerinde kalır. Siz refahı bütçenin başlığına yazmışsınız, millet ise o refahı yıllardır pazarda, mutfakta, maaşında arıyor. İktidarın görevi millete refahın tarifini yapmak değil, refahı yaşatmaktır. Bütçenin adını değiştirmekle milletin kaderini değiştiremezsiniz. Türkiye'nin ihtiyacı, bütçenin gerçeklerini örten süslü isimler değil, vatandaşın hayatında karşılığı olan bir ekonomi yönetimidir."

Kaynak: ANKA