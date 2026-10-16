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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fon piyasasının belli bir bölümündeki sorunu görmezden gelmek nasıl doğru değilse bu sorunu siper alıp sermaye piyasalarına ateş etmek de doğru değildir."

Kaynak: AA