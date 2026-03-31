Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bizim Çocuklar'a tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova'yı 1-0 yenerek Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan mesajında, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar’ı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 mağlup eden Türkiye, dünya kupasına katılma hakkını elde etti.

ERDOĞAN: BİZİM ÇOCUKLAR'I GÖNÜLDEN TEBRİK EDİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar’ı gönülden tebrik ediyorum. 

"BAŞARILAR DİLİYORUM"

Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD’ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum.

Bizim Çocuklar’ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."

24 yıllık hasret sona erdi! A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda

24 yıllık hasret sona erdi: Dünya Kupası'ndayız!
Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz

Çeyrek asır bekledik! İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz

Sabahlara kadar uyumak yok! İşte Dünya Kupası maç takvimimiz
Haberler.com
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı

Son zamanların en ağır saldırısı! Ülkenin başkentine bombalar yağdı
Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu

Genç öğretmen anlattığı konuyla değil kıyafetiyle gündem oldu
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

Zam üstüne zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan ateşkes açıklaması

Pezeşkiyan'dan en net ateşkes açıklaması geldi! İşte İran'ın şartı
Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak

Türkiye 5G'ye geçti! Bunları yapmayan kullanamayacak
Japonya'dan füze tehdidine karşı dev adım: Tüm halka sığınak

122 milyon nüfuslu ülkeden füze tehdidine karşı yeraltı kalkanı