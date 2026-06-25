Çukobirlik'in 86 yıllık 16 katlı hizmet binası, dinamitle patlatılarak yıkıldı

Adana'da 1940 yılında pamuk üreticilerini desteklemek amacıyla kurulan Çukobirlik'in, 16 katlı tarihi hizmet binası, ağır hasar tespit edilmesi nedeniyle 2 bin 700 dinamit kullanılarak yıkıldı. D-400 kara yolunda geniş güvenlik önlemlerinin de alındığı yıkım anı dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı