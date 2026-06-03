Çorum'un Dodurga ilçesinde dolu ve kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
Çorum'un Dodurga ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Araç sahipleri otomobillerini kapalı alanlara park etti.
Çorum'un Dodurga ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede ikindi saatlerinde başlayan dolu ve kuvvetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağışın etkisiyle Dodurga-İskilip kara yolu ile Maden Caddesi'nde ulaşımda aksama yaşandı.
Doludan zarar görmemek isteyen araç sahipleri ise otomobillerini kapalı alanlara park etti.
Kaynak: AA / Oğuzhan Erdoğan