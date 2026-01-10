Haberler

Çorum'da meslek liselerinin atölyeleri 11 milyon lira bütçeli projeyle yenilenecek

Çorum'da 2 meslek lisesinin atölyeleri, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında 11 milyon lira bütçeli projeyle yenilenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrencilerin teknik eğitim gördüğü 6 atölyenin yenilenmesi için "Sanayi İşbirliği ile Dijital ve Yeşil Sürdürülebilir Mesleki Eğitim Projesi" hayata geçirildi.

Okulların elektrik-elektronik, makine, metal, mobilya ve motor bölümlerinin dijital ve yeşil dönüşüm odaklı modern atölyelere dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan 11 milyon lira bütçeli proje, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından yürütülen SOGEP kapsamında destek almaya hak kazandı.

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında yürütülen proje kapsamında 2 meslek lisesinin atölyeleri teknolojik imkanlarla donatılacak.

Projenin, Çorum'un mesleki eğitimde öncü şehirlerden biri olmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan - Güncel
