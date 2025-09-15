Haberler

Çin ve Peru Arasında Yeni Deniz Kargo Hattı Hizmete Girdi

Çin ve Peru Arasında Yeni Deniz Kargo Hattı Hizmete Girdi
Güncelleme:
Çin'in Suzhou kentindeki Zhangjiagang Limanı ile Peru'nun Chancay Limanı arasında açılan yeni deniz kargo hattı, iki ülke arasındaki ticareti hızlandırmayı hedefliyor. Ayda bir sefer düzenleyecek olan hat, kargoların 32 gün içinde ulaşmasını sağlarken, çeşitli ürünlerin ihracatına ve ithalatına olanak tanıyor.

NANJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Suzhou kentinde bulunan Zhangjiagang Limanı ile Peru'nun Chancay Limanı arasında hızlı deniz kargo hattı hizmete girdi. Liman yetkililerinin verdiği bilgilere göre cuma günü başlatılan hat, Çin'le Chancay arasında genel kargo hizmeti veren ilk direkt deniz hattı olarak öne çıkıyor.

Hattı işleten COSCO Shipping Specialized Carriers Co. Ltd., ayda bir kez sefer düzenleneceğini belirtti. Ürünlerin Chancay'a 32 gün gibi kısa bir sürede ulaştırılacağını kaydeden şirket, bu sürenin piyasa ortalamasından 5 gün daha kısa olduğuna dikkat çekti.

Şirket ayrıca esnek ve çok amaçlı gemi konfigürasyonu sayesinde hattın, öğütme bilyeleri ve iş makineleri gibi ürünlerin ihracı ve bakır konsantresi ve demir cevheri gibi dökme ürünlerin ithalatına yönelik ihtiyaçları da karşılayabileceğini vurguladı.

Hizmete açılan yeni hat sayesinde her yıl yaklaşık 500.000 ücretlendirilebilir ton genel kargonun Suzhou'dan Orta ve Güney Amerika'nın batı kıyısına gönderilmesi bekleniyor. Suzhou Port Group'a göre bu gelişme, Suzhou ve Yangtze Nehri Deltası bölgesindeki işletmelerin Güney Amerika pazarına açılmalarına, daha verimli kapıdan limana lojistik hizmetleri almalarına ve Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında daha güçlü bir denizcilik ağının kurulmasına katkı sağlayacak.

Kaynak: Xinhua / Güncel
500
