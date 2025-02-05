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Çin Sineması, Bahar Bayramı'nda Yeni Rekor Kırdı

Çin Sineması, Bahar Bayramı'nda Yeni Rekor Kırdı
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Çin'in film sektörü, 28 Ocak ile 4 Şubat 2025 tarihleri arasında 9,51 milyar yuan gişe hasılatı elde ederek Bahar Bayramı tatilinde yeni bir rekor kırdı. Sinemaya gidenlerin sayısı ise 187 milyona ulaştı.

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'in film sektörü, 28 Ocak ile 4 Şubat 2025 tarihleri arasında kutlanan Bahar Bayramı tatilinde 9,51 milyar yuan (1,33 milyar ABD doları) gişe hasılatına ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Çin Film İdaresi'nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, tatil süresince sinemaya gidenlerin sayısı 187 milyona ulaşarak hem gişe gelirlerinde hem de seyirci sayısında rekor kırıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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