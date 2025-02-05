Çin Sineması, Bahar Bayramı'nda Yeni Rekor Kırdı

BEİJİNG, 5 Şubat (Xinhua) -- Çin'in film sektörü, 28 Ocak ile 4 Şubat 2025 tarihleri arasında kutlanan Bahar Bayramı tatilinde 9,51 milyar yuan (1,33 milyar ABD doları) gişe hasılatına ulaşarak yeni bir rekor kırdı.

Çin Film İdaresi'nin çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, tatil süresince sinemaya gidenlerin sayısı 187 milyona ulaşarak hem gişe gelirlerinde hem de seyirci sayısında rekor kırıldı.