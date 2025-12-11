Haberler

Çin'de Yılın İlk 11 Ayında Otomobil Üretimi ve Satışları 31 Milyon Adeti Aştı

Güncelleme:
Çin otomobil üretimi, 2023 yılının ilk 11 ayında yüzde 11,9 artarak 31,23 milyon adede ulaşırken, satışlar da yüzde 11,4 artışla yaklaşık 31,13 milyon adede yükseldi. Yeni enerjili araçlar üretimi ise yüzde 31,4 oranında arttı.

BEİJİNG, 11 Aralık (Xinhua) -- Çin'in otomobil sektörü, yılın ilk 11 ayında hem otomobil üretiminde hem de satışlarında 31 milyon adedi aşarak sağlam büyüme ivmesini sürdürdü.

Çin Otomobil Üreticileri Birliği'nin perşembe günü açıkladığı verilere göre ocak-kasım döneminde otomobil üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 artarak 31,23 milyon adedin üzerine çıkarken, otomobil satışları da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,4 artışla yaklaşık 31,13 milyon adede ulaştı.

Çin'de söz konusu dönemde yeni enerjili araçların üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,4 artışla 14,907 milyona, satışıysa yüzde 31,2 artışla 14,78 milyon adede yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
