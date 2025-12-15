Çin'in Tüketim Pazarı, İlk 11 Ayda Perakende Satışlarda Yüzde 4 Büyümeyle Genişledi

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin'in tüketici malları perakende satışları 2025 yılının ilk 11 ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak toplam 45,61 trilyon yuana (yaklaşık 6,45 trilyon ABD doları) ulaştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) pazartesi günü açıkladığı verilere göre, bu dönemde kentsel alanlarda tüketici mallarının perakende satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 artarken, kırsal alanlardaki satışlar da yüzde 4,4 artış gösterdi.

Verilere göre ocak-kasım döneminde, çevrimiçi perakende mal satışları daha hızlı bir şekilde artarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artışla yaklaşık 11,82 trilyon yuana ulaştı ve bu rakam, ülkenin toplam tüketici malları perakende satışlarının dörtte birinden fazlasını oluşturdu.

Sadece kasım ayında, tüketim mallarının perakende satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,3 arttı.

NBS Sözcüsü Fu Linghui, cuma günü Beijing'de düzenlenen basın toplantısında, Çin'in pazar satışlarının ölçeğinin kasım ayında daha da genişlediğini ve hizmet perakende satışlarındaki büyümenin ivme kazandığını söyledi.

Verilere göre, 2025'in ilk 11 ayında hizmet perakende satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artarken, büyüme oranı ocak-ekim dönemine göre 0,1 yüzde puan yükseldi.

Fu, kültür ve spor ile telekomünikasyon ve bilgi gibi hizmet perakende kategorilerinin çift haneli satış artışı kaydettiğini de sözlerine ekledi.

NBS sözcüsüne göre, Çin bu yıl daha proaktif ve etkili makro politikalar uyguladı ve iç talebi genişletmek, endüstriyel yükseltmeyi teşvik etmek ve ekonomik faaliyeti canlandırmak için bir dizi önlem aldı. Bu önlemlerin tümü, ekonominin istikrarlı işleyişini desteklemede önemli bir rol oynadı.

Fu, bunun tüketim talebindeki artışa, özellikle de ülkenin tüketim malları takas programlarının etkisiyle ev aletleri ve telekomünikasyon ekipmanlarının satışlarına yansıdığını belirtti.