Çin'in En Büyük Elektrikli Dökme Yük Gemisi Denize İndirildi

YİCHANG, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en büyük tam elektrikli dökme yük gemisi Gezhouba, perşembe günü ülkenin orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yichang kentinde denize indirildi. Bu gelişme, ülkenin yeşil ve akıllı denizcilik sektöründe önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

130 metre uzunluğundaki gemi, 13.000 tonu aşan maksimum yük kapasitesiyle 12 adet lityum pil ünitesi tarafından destekleniyor ve toplam 24.000 kilovat enerji kapasitesi sunuyor.

Geliştirici firmanın açıklamasına göre gemi, hızlı pil değiştirme özelliği sayesinde tek bir şarjla 500 kilometre menzil elde edebiliyor.