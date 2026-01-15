Çin 13. Kez Üst Üste Küresel E-ticaret Liderliğini Korudu

BEİJİNG, 15 Ocak (Xinhua) -- Çin'in 2025 yılındaki dijital tüketimi 23,8 trilyon yuanı (yaklaşık 3,39 trilyon ABD doları) aştı. Böylelikle Çin, 13 yıldır art arda dünyanın en büyük çevrimiçi perakende pazarı olarak kayda geçti.

Söz konusu rakam, salı-çarşamba günleri düzenlenen bir ulusal e-ticaret çalışma konferansında duyuruldu.

Konferansta Çin'in e-ticaret sektörü son 5 yılda yüksek kaliteli gelişim konusunda sağlam kazanımlar elde ederek, kaliteli yeni üretici güçleri teşvik için yeni bir ivme kaynağı olarak ortaya çıktığı ve ülkenin yeni kalkınma paradigmasının ilerletilmesinde önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Çin, dış belirsizliklerdeki artışa rağmen kazan-kazan işbirliğini genişletmeye devam ederek İpek Yolu e-ticaret işbirliği ortaklarının sayısını 36'ya çıkardı.

E-ticaret, istihdam yaratma ve endüstriyel dönüşüm için önemli bir itici güç haline gelirken, sektördeki istihdam 78 milyonu aştı ve ekspres teslimat hacimleri son 5 yılda yıllık ortalama yüzde 20'ye yakın bir büyüme kaydetti.

Bulut bilişim ve büyük veriyle bağlantılı yazılım ve bilgi hizmetleri de hızla genişledi.

Konferansta, Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı e-ticaret politika öncelikleri de özetlendi. Bunlar arasında inovasyon odaklı büyümenin güçlendirilmesi, ülkenin kalkınma ortamının iyileştirilmesi ve uluslararası işbirliğinin genişletilmesi yer alıyor.