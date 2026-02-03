Haberler

Albüm: Çin'in Gemi İnşa Sektörü 2025'te de Küresel Liderliğini Sürdürdü

Güncelleme:
Çin'in gemi inşa sektörü, 2025 yılı itibarıyla dünya pazarında %56,1 pay ile liderliğini koruyor. Üretim ve yeni siparişlerdeki artışlar dikkat çekiyor.

TAİZHOU, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin'in gemi inşa sektörü 2025'te üç ana gösterge açısından art arda 16'ncı yılda da dünyanın en büyük pazar payını korudu.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın pazar günü yayımladığı verilere göre, ülkenin gemi inşa üretimi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 11,4 artışla 53,69 milyon detveyt tona ulaşarak küresel toplamın yüzde 56,1'ini oluşturdu.

Yeni siparişler geçen yıl 107,82 milyon detveyt tona ulaşarak küresel pazarın yüzde 69'unu temsil etti.

2025 Aralık sonu itibarıyla, sektörün bekleyen siparişleri bir önceki yıla göre yüzde 31,5 artışla 274,42 milyon detveyt ton olarak gerçekleşti. Söz konusu hacim, küresel pazar payının yüzde 66,8'ini oluşturdu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
