Çin Dışişleri Bakanı: Ekonomik ve Teknolojik Bağların Koparılması Yalnızca Geri Tepecektir

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bir ülkenin, gümrük vergisi engelleri oluşturmasının ve ekonomik ve teknolojik ilişkilerin koparılmasını dayatmasının yalnızca geri tepecek uygulamalardan ibaret olduğunu söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Korumacılık arayışı, kendini karanlık bir odaya kilitlemeye benzer. Rüzgar ve yağmurdan korurken, ışığı ve havayı da engeller" dedi.

Wang, ekonomik küreselleşmenin karşı karşıya olduğu sorunların ancak daha sürdürülebilir bir kalkınma ve daha hakkaniyetli ve etkin bir yönetişimle çözüme kavuşturulabileceğini vurguladı.

Çin'in evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi destekleme yönündeki vizyonuna işaret eden Wang, bu vizyonun, ekonomik küreselleşme pastasının büyütülmesini, daha da önemlisi bu pastanın daha adil biçimde bölüşülmesini amaçladığını belirtti.

Hiçbir ülkenin geride kalmaması ve genişleyen gelir uçurumunun önlenmesi yönündeki ilkelerine dikkat çeken kaydeden Wang, bu çerçevede ülkeleri birbirlerinin güçlü yönlerinden yararlanıp ekonomik açıklık yoluyla fırsatları paylaşmaya ve ortak çıkarlar yoluyla ortak kalkınma ve karşılıklı başarı arayışına teşvik ettiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua