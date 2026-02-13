Haberler

Albüm: Çin'de 20 Yıllık Tren Hattı Dağ Köylerine Geçim Kapısı Oldu

Albüm: Çin'de 20 Yıllık Tren Hattı Dağ Köylerine Geçim Kapısı Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

7272/7271 numaralı tren, Hunan, Guizhou ve Chongqing'deki dağlık bölgelerdeki ulaşımı kolaylaştırırken, yerel ürünlerin pazara ulaşımını da sağlıyor.

TONGREN, 13 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 7272/7271 numaralı tren, yaklaşık 20 yıldır Hunan, Guizhou ve Chongqing'deki dağlık bölgelerden geçiyor. Saatte ortalama 40 kilometre hızla giden tren, güzergah üzerindeki insanların seyahatlerini ve işe gidip gelmelerini kolaylaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda yerel ürünlerin daha geniş pazarlara ulaşmasına da yardımcı oluyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı

Bu özel gömleklerin kime hazırlandığını tahmin edemezsiniz!
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular

37 yıl sonra geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı