Çin, 2025'te 6.000'i Aşkın Yapay Zeka Şirketine Ev Sahipliği Yaptı

Çin, 2025'te 6.000'den fazla yapay zeka şirketi ile 1,2 trilyon yuan büyüklüğünde bir pazar hedefliyor. Sanayi Bakan Yardımcısı Zhang Yunming, yapay zeka uygulamalarının genişlediğini ve önemli yatırımlar yapıldığını açıkladı.

BEİJİNG, 22 Ocak (Xinhua) -- 2025'te Çin genelinde 6.000'den fazla yapay zeka şirketi faaliyet gösterdi. Yapay zeka sektörünün pazar büyüklüğünün ise 1,2 trilyon yuanı (yaklaşık 171,39 milyar ABD doları) bulmasının beklendiği belirtildi.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Zhang Yunming çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında 2025 yılında yerli şirketlerin çok sayıda yapay zeka çipini piyasaya sürdüğünü ve ülkenin akıllı bilgi işlem gücü kapasitesinin geçen yıl 1.590 EFLOPS'a ulaştığını söyledi.

Bilgi işlem performansını ölçmekte kullanılan EFLOPS (ExaFLOPS) birimleri, saniyede 1 kentilyon işlem gücünü temsil ediyor.

Zhang, çelik, demir dışı metaller, enerji ve telekomünikasyon gibi önemli sektörleri kapsayacak şekilde genişleyen yapay zeka uygulamalarının, ürün araştırma ve geliştirme, kalite kontrol ve müşteri hizmetlerinde giderek daha fazla kullanıldığını ifade etti.

Zhang, 2025'te ülkede yapay zeka sektörüne yönelik 60 milyar yuanlık bir yatırım fonunun başlatıldığını ve 40'tan fazla önemli ulusal ve endüstriyel standardın belirlenip yayımlandığını söyledi.

Yapay zeka inovasyonunun istihdamı etkileyebileceği endişelerine de değinen Zhang, teknolojik ilerlemenin genellikle iş yapılarını yeniden şekillendirip rolleri güncellediğini, ancak yeniden yapılandırmanın işlerin ortadan kalkacağı anlamına gelmediğini ve yinelemenin de yer değiştirme anlamına gelmediğini vurguladı.

Zhang, tarih boyunca yaşanan büyük teknolojik değişimlerin nihayetinde verimliliği artırdığına, istihdam yapılarını optimize ettiğine ve endüstriyel dönüşüm yoluyla yeni işler yarattığına dikkat çekti.

Kaynak: Xinhua / Güncel
