Çin'de Tüketici Harcamaları Yükselmeye Devam Ediyor

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'de yılın ilk 8 ayında tüketim mallarının perakende satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artarak 32,39 trilyon yuana (yaklaşık 4,56 trilyon ABD doları) yükselmesiyle tüketici harcamaları güçlü bir seyir izledi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketim mallarının perakende satışları ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla yaklaşık 3,97 trilyon yuana çıktı.

Yılın ilk 8 ayında yüzde 9,6 artarak 9,98 trilyon yuana yükselen çevrimiçi perakende satışlar büyümenin lokomotifi oldu.

Kentsel bölgelerdeki tüketici mallarının perakende satışları, ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 artışla 28,11 trilyon yuana ulaşırken, kırsal alanlardaysa geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artışla yaklaşık 4,29 trilyon yuan oldu.

Fiziki malların çevrimiçi satışlarıysa yüzde 6,4 artışla yaklaşık 8,1 trilyon yuana ulaştı ve toplam perakende satışların dörtte birini oluşturdu.

Alt kalemlere bakıldığında gıda satışları yüzde 15, kıyafet satışları yüzde 2,4 ve günlük ihtiyaç malzemeleri satışları yüzde 5,7 oranında yükseldi.