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Çin'de Güz Ortası Festivali'nde Seyahatler Yüzde 31,1 Artış Gösterdi

Çin'de Güz Ortası Festivali'nde Seyahatler Yüzde 31,1 Artış Gösterdi
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Çin'in Güz Ortası Festivali tatilinde seyahat eden yolcu sayısı, geçen yıla göre yüzde 31,1 artışla 629,56 milyon olarak gerçekleşti. Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre, en fazla yolcu karayolu ile seyahat etti.

BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin'de üç gün süren Güz Ortası Festivali tatilinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 31,1 artışla 629,56 milyon yolcu seyahati gerçekleştirildi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Çarşamba günü yayımladığı verilere göre, demiryolu ile 42,57 milyon, denizyolu ile 1,98 milyon ve havayolu ile 5,07 milyon yolcu seyahati yapıldı.

En büyük payı ise 579,94 milyon yolcu seyahatiyle karayolu seyahatleri aldı.

Çin ay takvimine göre her yıl sekizinci ayın 15. gününde düzenlenen Güz Ortası Festivali bu yıl 17 Eylül'de kutlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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