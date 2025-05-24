Çin'de Dijital Ürün Satışları Sübvansiyonlarla Artış Gösteriyor

Çin'de Dijital Ürün Satışları Sübvansiyonlarla Artış Gösteriyor
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Çin'de dijital ürünler için uygulanan sübvansiyon programı sayesinde son birkaç ayda 51,48 milyon adet ürün satışı gerçekleşti. İletişim cihazları perakende satışları, geçen yıla göre %25,4 artış gösterdi.

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin'de dijital ürün satışları, hükümet destekli sübvansiyon programı sayesinde son birkaç aydır artıyor.

Çin Ticaret Bakanlığı'nın cuma günü açıkladığı verilere göre perşembe günü itibarıyla dijital ürün sübvansiyon programına katılan 48 milyondan fazla tüketicinin, 51,48 milyon adet ürün satın almasıyla toplamda 143,3 milyar yuan (yaklaşık 19,9 milyar dolar) seviyesinde satış hacmine ulaşıldı.

Ocak-nisan döneminde iletişim cihazlarının perakende satışları, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 25,4 artış göstererek 16 ana tüketim malları kategorisinde en hızlı büyüyen kalem oldu.

Bakanlık, dijital ürünlere yönelik sübvansiyon politikalarının pazarda üst segment ürünlere yönelik talebi artırdığını belirtti. Üçüncü taraf verilerine göre, 2.000-4.000 yuan aralığındaki akıllı telefon satışları ilk dört ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarken, 4.000-6.000 yuan bandındaki modellerin satışları ise yüzde 43 yükseldi.

Çin'in iç tüketimi canlandırma hedefiyle ocak ayında başlattığı sübvansiyon programı kapsamında 6.000 yuanın altındaki akıllı telefon, tablet, akıllı saat ve bileklik alımlarında tüketicilere ürün başına en fazla 500 yuan (satış fiyatının yüzde 15'i) destek sağlanıyor.

Program, yerli ve yabancı markaları kapsayacak şekilde uygulanıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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