Çin, ASEAN ile Ticarette 16 Yıldır Lider

BEİJİNG, 8 Eylül (Xinhua) -- Çin, 16 yıl art arda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) en büyük ticaret ortağı konumunu sürdürüyor.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Yan Dong, pazartesi günü yaptığı açıklamada Çin ile ASEAN arasındaki ticaret hacminin, yılın ilk 7 ayında 597 milyar ABD dolarına ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2 artış gösterdiğini ve Çin'in aynı dönemdeki toplam dış ticaretinin yüzde 16,7'sini oluşturduğunu söyledi.

Yan, temmuz sonu itibarıyla iki yönlü yatırım toplamının 450 milyar ABD dolarını aştığını belirtti.

Yan, Çinli şirketlerin ASEAN ülkelerinde altyapı projelerine yönelik sözleşmeler imzalamaya devam ettiğini ve temmuz sonu itibarıyla toplam cirolarının 480 milyar dolara ulaştığını da kaydetti.

Yan, söz konusu açıklamaları 22. Çin-ASEAN Fuarı konusunda düzenlenen basın toplantısında yaptı. 22. Çin-ASEAN Fuarı, 17-21 Eylül tarihleri arasında Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin merkezi Nanning'de düzenlenecek.