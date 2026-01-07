Burhanettin Bulut: "Gss Uygulaması İşsizleri, Güvencesiz Çalışanları ve Esnafı Cezalandırma Mekanizmasına Dönüşmüştür"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "İktidar, milyonlarca yurttaşı GSS prim borcu tehdidi altında bırakıp sonra da geçici uzatmayı müjde gibi sunuyor. 'Borcun varsa hastaneye giremezsin' anlayışı ne vicdanla ne de sosyal devletle bağdaşmaz. GSS uygulaması özellikle işsizleri, güvencesiz çalışanları ve esnafı cezalandırma mekanizmasına dönüşmüştür. GSS prim borçları silinmeli, bu adaletsiz uygulamadan tamamen vazgeçilmelidir. Sağlık hakkını her yıl uzatmaya muhtaç hale getiren anlayış değişmeden sorun çözülmez" dedi.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve BAĞ-KUR prim borcu olan vatandaşların devlet hastanelerinde sağlık hizmetlerine erişim imkanı Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla yıl sonuna kadar uzatıldı. CHP Halkla ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, konuya ilişkin sosya medya hesabından açıklama yaptı. Bulut, şunları söyledi:

"BAĞ-KUR ve GSS prim borcu nedeniyle hastanelerde tedavi olamama riskiyle karşı karşıya kalan milyonlarca vatandaş için geçici bir düzenleme yapılarak devlet ve üniversite hastanelerinden yararlanma süresi 2026 yılının sonuna kadar uzatıldı. Her sene aynı terane. İktidar, milyonlarca yurttaşı GSS prim borcu tehdidi altında bırakıp sonra da geçici uzatmayı müjde gibi sunuyor. Sağlık, Anayasa'nın 56'ncı maddesi gereği pazarlık konusu yapılamayacak temel bir haktır. 'Borcun varsa hastaneye giremezsin' anlayışı ne vicdanla ne de sosyal devletle bağdaşmaz.

GSS uygulaması özellikle işsizleri, güvencesiz çalışanları ve esnafı cezalandırma mekanizmasına dönüşmüştür. Bugün, '2026 sonuna kadar uzattık' diyenler, yarın yine aynı sorunu dayatacaklar. Sağlık hizmeti koşulsuz ve eşit olmalıdır. GSS prim borçları silinmeli, bu adaletsiz uygulamadan tamamen vazgeçilmelidir. Kalıcı bir düzenlemeyle vatandaşın sağlığı güvence altına alınmalıdır. Sağlık lütuf değil, haktır. Sağlık hakkını her yıl uzatmaya muhtaç hale getiren anlayış değişmeden sorun çözülmez."