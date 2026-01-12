Haberler

CHP'nin Emekliler İçin "Meclis'i Terk Etmeme" Eylemi Sürüyor... Ali Mahir Başarır: "Size Açlık Sınırının Çok Altında Maaş Verenleri Affetmeyin"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emekliler için başlattıkları eylemde, düşük maaşlara dikkat çekerek, mağduriyet yaşamamaları için direnişe devam edeceklerini ifade etti. Başarır, emeklilerin hakları için TBMM'de süren eylemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, emekliler için TBMM Genel Kurulu'nda başlattıkları eyleme ilişkin yaptığı açıklamada emeklilere, "Sizinle alay eden, dalga geçen, sizi hafife alan ve açlık sınırının çok altında maaş verenleri affetmeyin" dedi.

CHP milletvekillerinin, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin lira olması ve en düşük emekli aylığının da bu seviyeye yükseltilmesi amacıyla başlattığı "Meclis'i terk etmeme" eylemi beşinci gününde devam ediyor. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki milletvekilleri Genel Kurul'da başlattıkları eyleme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başarır, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, emeklilerimiz için tutmuş olduğumuz nöbetin 5'inci günündeyiz. Evet, aslında basın toplantımızın tamamını burada yapacaktık, ama izin vermediler. Basını basın locasına almadılar. Allah'tan gazeteci kökenli milletvekilimiz Ali Öztunç buradaydı. Basın locasına çıktı; kısa süreli de olsa gazetecilik görevini yapıyor. O bizi çekiyor. Buradan milyonlarca emekliye bir kez daha sesleniyoruz: Biz buradayız, sizin hakkınız için.

Açlık sınırı altında yaşamak zorunda olmadığınız için biz buradayız. Günlerdir burada 24 saat nöbet tutuyoruz. Bunu hafife alan, dalga geçen, hakaret eden, 'sersem' diyen AKP'li yöneticiler var. Şaşırıyor muyuz? Asla. Çünkü onlar hayatın gerçeklerinden, sokaktan, pazardan, çarşıdan kopmuşlar. AK Parti Grup Başkanvekili 'Bunlar niye her gün eylem yapıyor?' diyor. Eğer böyle bir iktidar varsa, bizim için eylem kaçınılmazdır.

Bu eylemler devam edecek. Biz burada bulunmaya devam edeceğiz. Ama emeklilerimize bir kez daha sesleniyoruz: Sizin iki maaş ikramiyeniz, Cumhuriyet Halk Partisi grubunun direnişi sayesinde oldu. Yakında bayram ikramiyeleri verilecek. Ne kadar verecekler? Yine biz direneceğiz, bunu gündeme getireceğiz. Sizinle alay eden, dalga geçen, sizi hafife alan, açlık sınırının çok altında maaş verenleri affetmeyin. Biz burada, sizler ve millet için önemli bir eylemde bulunuyoruz.

Buradan tüm Türkiye'ye tekrar tekrar sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi grubu 86 milyon için var ve AK Parti grubu bu eylemi görür görmez bilmiyoruz ama bin lira, yani 1 kilo kıyma için bu meclis toplanmamalı. Emekliye adalet, emekliye yakışır bir yaşam için direnişe devam."

Kaynak: ANKA / Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Derbinin faturası iki isme kesildi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
4 yıldız oyuncu da kadroya eklenmedi! Galatasaray'ın Fethiyespor maçı kafilesi belli oldu

İşte kamp kadrosu! 4 yıldız oyuncu da Fethiye'ye götürülmedi
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu