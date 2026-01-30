Haberler

Özgür Karabat: "Akp, Kısa Süreli Bolluk Sunup Uzun Süreli Sefalet Vaat Etmektedir"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, adil bir vergi sistemi ve doğru bütçe kurgulanmadan ekonomik tedbirlerin geçici olacağını, AKP'nin kısa süreli bolluk sunup uzun dönemde sefalet vaat ettiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "Adil bir vergi sistemi uygulanmadan, rantın önü kesilmeden ve bütçe doğru kurgulanmadan kısa süreli dağıtılacak paralar, patlayacak enflasyon karşısında pula dönecektir. AKP, kısa süreli bolluk sunup uzun süreli sefalet vaat etmektedir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, sosyal medya hesabından "Talimatla enflasyon ve işsizlik düşürülüyor, seçim ekonomisinin zemini hazırlanıyor" başlığıyla bir dizi paylaşım yaptı. Karabat, şunları kaydetti:

"AKP her zaman yaptığı gibi algılarla ekonomiyi yönetiyor. Sözde işsizlik tek hanede, enflasyon geriliyor, ancak bunlar hayatın olağan gerçekleriyle örtüşmüyor. Amaç ise belli: Seçim. Yeni yatırım yok, istihdam alanları artmıyor, TÜİK ise işsizliğin azaldığını söylüyor. Dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 0,8 azalarak yüzde 7,7'ye düştü. Gerçek işsizlik olan atıl iş gücü oranı ise 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 28,6 oldu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan da bu algılara oynuyor. Karahan, 63 ay sonra iki ay üst üste enflasyonun yüzde 1'in altında geldiğini söylüyor. Yıllardır yüksek seyreden enflasyonu örtbas etmeye çalışıyor. Enflasyon bilerek düşük gösteriliyor. Faizler, önümüzdeki dönemde sadece erken seçimin yolu açılsın diye düşürülecek. Maaşlar artırılıp kredi muslukları açılacak, para saçılacak. Ancak atılacak bu adımlar, 'nas' döneminden daha ağır bir krizin yolunu açacak. Elbette başta emekli maaşları olmak üzere halkın geliri artırılmalıdır. Bunu şimdi, hemen yapmaları gerekiyor. Ancak AKP'liler ne diyor? 'Türkiye'nin şartları müsait olduğunda gözden geçirilecek.'

Adil bir vergi sistemi uygulanmadan, rantın önü kesilmeden ve bütçe doğru kurgulanmadan kısa süreli dağıtılacak paralar, patlayacak enflasyon karşısında pula dönecektir. AKP, kısa süreli bolluk sunup uzun süreli sefalet vaat etmektedir."

Kaynak: ANKA / Güncel
