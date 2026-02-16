CHP'li Torun'dan, Çiftçilere Borç Kapatma Şartı ile Kredi Uygulamasına Eleştiri

(ANKARA) - CHP'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, çiftçilere borç kapatma şartı ile kredi verilmesinin mevcut krizi derinleştirdiğini iddia ederek, "Siz bu tabloyu düzeltmek yerine 'önce borcunu kapat, sonra kredi al' diyorsunuz. Bu, yangın yerinde itfaiyeye 'önce su parasını yatır' demekten farksızdır" ifadesini kullandı.

CHP'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Politika Kurulu Başkanı Seyit Torun, çiftçilerin artan girdi maliyetleri ve döviz kaynaklı fiyat artışları karşısında zor durumda olduğunu iddia ederek, çiftçilere borç kapatma şartı ile kredi verilmesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eleştirdi. Torun, şunları kaydetti:

"Çiftçi zaten borçlu olmasa, zaten SGK primini ve vergisini günü gününe ödeyebilecek durumda olsa, bu kadar yoğun biçimde krediye ihtiyaç duyar mı? Girdi maliyetleri dövizle artmış, mazot, gübre, yem fiyatları katlanmış, ürününü maliyetinin altında satmak zorunda bırakılmış bir üretici var. Siz bu tabloyu düzeltmek yerine 'önce borcunu kapat, sonra kredi al' diyorsunuz. Bu, yangın yerinde itfaiyeye 'önce su parasını yatır' demekten farksızdır."