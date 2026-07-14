Çin'in Chongqing Kentinde Uluslararası Yolcu Trafiği 1,48 Milyonu Aştı

CHONGQİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinin Liangjiang Yeni Bölgesi'ni ziyaret eden turistler, 10 Temmuz 2026.

Bu yılın başından bu yana, Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı dış hatlarında yolcu trafiği artmaya devam ederken, yabancı yolcu sayısında da önemli bir yükseliş kaydedildi.

2026'nın ilk yarısında havalimanının dış hatlarında gerçekleştirilen seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,5 artarak 1,48 milyonu aştı. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua