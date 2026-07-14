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Çin'in Chongqing Kentinde Uluslararası Yolcu Trafiği 1,48 Milyonu Aştı

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Çin'in Chongqing kentindeki Jiangbei Uluslararası Havalimanı'nda 2026'nın ilk yarısında dış hat yolcu trafiği geçen yıla göre yüzde 39,5 artarak 1,48 milyonu aştı.

CHONGQİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinin Liangjiang Yeni Bölgesi'ni ziyaret eden turistler, 10 Temmuz 2026.

Bu yılın başından bu yana, Chongqing Jiangbei Uluslararası Havalimanı dış hatlarında yolcu trafiği artmaya devam ederken, yabancı yolcu sayısında da önemli bir yükseliş kaydedildi.

2026'nın ilk yarısında havalimanının dış hatlarında gerçekleştirilen seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,5 artarak 1,48 milyonu aştı. (Fotoğraf: Huang Wei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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