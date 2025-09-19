Haberler

Cevdet Yılmaz TEKNOFEST 2025'e Katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TEKNOFEST 2025'te çocuklar ve gençler ile bir araya geleceğini duyurdu. Yılmaz, teknoloji üretiminin önemine vurgu yaparak TEKNOFEST'in Türkiye Yüzyılı'na ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Pazar günü sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanına ortak olmak üzere TEKNOFEST 2025'te olacağım. Hayalleri gerçek başarılara dönüştüren TEKNOFEST, Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "ayakları yere değil, geleceğe basan" TEKNOFEST'in hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Teknoloji üretmeden sadece tüketen ülkeler ne bağımsız olabilir ne de yüksek katma değerli bir ekonomik yapı inşa edebilir. TEKNOFEST, ülkemizin bu alandaki kararlılığının en güçlü göstergelerindendir. Pazar günü sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin heyecanına ortak olmak üzere TEKNOFEST 2025'te olacağım. Hayalleri gerçek başarılara dönüştüren TEKNOFEST, Türkiye Yüzyılı'nın da en önemli ilham kaynaklarından biri olmuştur. Bu büyük organizasyonda emeği geçen T3 Vakfı'na, savunma sanayi kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, girişimcilerimize ve gönüllülerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Güncel
