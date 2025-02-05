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Çermik Belediyesi'nden Kadın Girişimcilere Destek: Butik Pazar Projesi

Çermik Belediyesi'nden Kadın Girişimcilere Destek: Butik Pazar Projesi
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Çermik Belediyesi, 'Butik Pazar' projesi ile ilçenin turizm potansiyelini artırmayı ve kadın girişimcilerle yerel esnafa destek olmayı hedefliyor. Proje kapsamında inşa edilecek dükkanlar, turistik ve yöresel ürünlerin satışına olanak tanıyacak.

Çermik Belediyesi, "Butik Pazar" projesiyle ilçenin turizm potansiyelini artırmak ve esnafın daha iyi koşullarda hizmet sunmasını hedefliyor.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu'nun öncülüğünde yürütülen proje kapsamında, inşa edilecek 19 betonarme dükkan kadın girişimciler ve bölge esnafına tahsis edilecek.

Bu dükkanların yer aldığı "Butik Pazar"ın, turistik ve yöresel ürünlerin satışının yapıldığı bir çarşıya dönüştürülmesi hedefleniyor.

Projenin doğrudan 50 kişiye istihdam sağlayacağını belirten Karamehmetoğlu, "Kadın girişimcilerimiz için ürettikleri ürünleri satabilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Ayrıca küçük esnafımızın daha konforlu bir ortamda hizmet vermesini sağlayacağız. Çermik'in kaplıca bölgesini turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
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