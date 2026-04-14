Çerkeş'te 2024 yılında açılan yüzme havuzunda 2 bin 127 kişi yüzme öğrendi

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 2024 yılında hizmete giren yarı olimpik yüzme havuzunda 2 bin 127 kişinin yüzme öğrendiği bildirildi.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı yazılı açıklamada, ilçeye kazandırılan yüzme havuzunun ilçenin spor altyapısına yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu belirtti.

Gösterilen ilginin yüzme havuzunun doğru bir yatırım olduğunu gösterdiğini aktaran Sopacı, "2024 yılında ilçemize kazandırdığımız kapalı yarı olimpik yüzme havuzumuzda bugüne kadar 2 bin 127 vatandaşımızın yüzme öğrenmiş olması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Çerkeş'te sağlıklı, öz güvenli ve sporla büyüyen bir nesil yetiştirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Proje yalnızca bir spor yatırımı değil, aynı zamanda sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetiştirme hedefinin önemli bir parçasıdır. Çerkeş'te spor kültürünün yaygınlaştırılması adına çalışmalar kararlılıkla sürecektir." ifadesini kullandı.