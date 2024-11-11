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Çerkeş'te Trafo İndirme Merkezi ile Elektrik Kesintilerine Son

Çerkeş'te Trafo İndirme Merkezi ile Elektrik Kesintilerine Son
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Çerkeş'te yapımı süren trafo indirme merkezi, elektrik kesintilerini önlemeyi hedefliyor. Belediye Başkanı Hasan Sopacı, 2025'in ilk aylarında aktif olacak merkezi duyurdu.

Çerkeş'te yapımı süren trafo indirme merkezi ile elektrik kesintilerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yapılan çalışmaları incelemesinin ardından yaptığı açıklamada, trafo merkezinin uzun uğraşlar sonucunda kurulduğunu söyledi.

Trafo merkezinin TEİAŞ tarafından 2022 yılında yatırım planına alındığını belirten Sopacı, "Trafo merkezimiz 2025'in ilk aylarında aktif olacak. Bununla birlikte ilçemizde inşallah elektrik kesintisi olmayacak. Çerkeş'e yatırım yapan ve yapacak olan yatırımcılar artık elektrik sorunlarıyla karşılaşmayacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Sopacı, trafo merkezinin 96 milyon liralık maliyeti olduğunu belirterek, tesisin ilçeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Güncel
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