Çerkeş Belediyesi Yeni Ekskavatör Aldı

Çerkeş Belediyesi, bir ekskavatörü araç filosuna kattı.

Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, yaptığı yazılı açıklamada, Çerkeş'e hizmet yolunda filolarına yeni araç eklemenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yeni ekskavatörlerinin artık göreve hazır olduğunu anlatan Sopacı, "Bu yatırımın ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Destekleri için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, AK Parti Grup Başkanvekilimiz Sayın Muhammet Emin Akbaşoğlu'na ve AK Parti İl Başkanımız Sayın Koray Erdoğan'a teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Öte yandan Çerkeş Belediyesinin yeni ekskavatör ile araç sayısının 50'ye yükseldiği öğrenildi.