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BÜSAT Genel Kurulu'nda Hıfsı Soydemir Yeniden Başkan Seçildi

BÜSAT Genel Kurulu'nda Hıfsı Soydemir Yeniden Başkan Seçildi
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Konya Sanayi Odası öncülüğünde kurulan Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Hıfsı Soydemir yeniden başkanlık görevine seçildi. KSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Küçükbacak, kümelenme faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı.

Konya Sanayi Odası (KSO) öncülüğünde kurulan Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi'nin (BÜSAT) olağan genel kurulunda, mevcut başkan Hıfsı Soydemir, yeniden başkan seçildi.

KSO'daki genel kurulunda konuşan KSO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Küçükbacak, kümelenme faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve Oda öncülüğünde 5 kümelenmenin hayata geçirildiğini söyledi.

Kümelenmelerin sektörler arasında iş birliği, dayanışma ve bilgi paylaşımını öncelediğini belirten Küçükbacak, "Oda'mız şehrimizdeki birçok kümelenmenin kurulmasına öncülük etmiştir. Konya Otomotiv Yan Sanayi İş Kümesi, Konya Döküm Kümesi, Konya Ayakkabı Kümesi, Konya Tarım Makineleri Kümesi ile Bütünsel Güvenlik, Sağlık ve Teknoloji Kümelenmesi, Oda'mız öncülüğünde kurulan kümelerimizdir." dedi.

Soydemir, BÜSAT'ın stratejik hedeflerini de anlattı.

Konuşmanın ardından yapılan oylamada, mevcut başkan Soydemir, başkanlığa yeniden seçildi.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel
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