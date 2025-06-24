90 milyar liralık operasyon

90 milyar liralık operasyon
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90 milyar liralık operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 90 milyar liralık işlem hacmi bulunan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda elebaşı dahil 67 kişi yakalandı. Operasyonda 15 soğuk cüzdan, yaklaşık 100 milyon liralık 52 lüks kol saati, 42 milyon lira değerinde altın ve ziynet eşyası, 2 bin 125 banka hesabı, 105 kripto varlık hesabına el kondu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcı suç örgütüne yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; elebaşılığını A.A.O.'nun yaptığı organize suç örgütüne yönelik Bursa merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda, elebaşı dahil 67 şüpheli yakalandı.

SUÇ GELİRLERİNİ "ŞİRİNLEME" YÖNTEMİYLE SİSTEME SOKMAYA ÇALIŞTILAR

Şüphelilerin vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdıkları, elde edilen suç gelirinin şirinleme yöntemiyle ( Suç gelirlerinin dikkat çekmemek için küçük parçalarla finans sistemine sokulması) izini kaybettirmeye çalıştıkları, suç gelirinin aklanması için kripto varlık hesaplarında çoklu transfer zincirleri oluşturarak, uluslararası para aklama yöntemlerini kullandıkları, örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt dışı ve yurt içinde açmış oldukları paravan şirketler vasıtası ile suçtan elde edilen gelirleri aklamaya çalıştıkları tespit edildi.

90 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ

MASAK raporlarına istinaden şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Operasyon sonucu 15 soğuk cüzdan, 4 ruhsatsız tabanca, yaklaşık 100 milyon liralık 52 lüks kol saati, 42 milyon TL değerinde altın ve ziynet eşyası ile çok sayıda kaşe, değerli belge, doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca şüpheli ve şirketlere ait 2 bin 125 banka hesabı, 105 kripto varlık hesabı, 68 taşınmaz mal varlığı ve 32 araca el konuldu.

38 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 38'i tutuklandı, 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin haklarında; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak', 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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