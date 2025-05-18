Bulancak'ta 19 Mayıs Bayramı Yürüyüşü
Bulancak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik, bando eşliğinde gerçekleştirildi.
Bulancak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.
Belediye öncülüğünde eski cezaevi mevkisinde bir araya gelen katılımcılar, bando takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.
Yürüyüşe Belediye Başkanı Necmi Sıbıç ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Sinan Yıldız - Güncel