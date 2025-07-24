Bosna Hersek'te 51. Una Regata Rafting Festivali Başladı

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Bosna Hersek'in doğal güzelliklerinden Una Nehri'nde düzenlenen 51. Una Regata rafting festivali, yüzlerce raftingcinin katılımıyla başladı. Katılımcılar, 80 kilometre boyunca rafting yapacak ve festival süresince çeşitli etkinliklerle eğlence dolu anlar yaşayacak.

Bosna Hersek'te bu yıl 51'incisi düzenlenen "Una Regata" rafting festivali, yüzlerce raftingcinin ve botun katılımıyla ülkenin doğal güzelliklerinden biri olan Una Nehri üzerinde başladı.

Bosna Hersek'in en önemli nehirlerinden olan, berraklığı ve suyunun temizliğiyle ünlü Una Nehri'nde düzenlenen festivale bölge ve Avrupa ülkelerinden yüzlerce kişi katılıyor. Katılımcılar, ülkenin yemyeşil doğasıyla iç içe nehir ve şelalelerde rafting yapacak.

Bosanska Krupa kentinde 26 Temmuz'da sona erecek festivalde raftingseverler, botlarla nehir üzerinde 80 kilometre mesafe katedecek.

Katılımcıların dinlenme zamanlarında da atlama yarışları ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

51. Una Regata Festivali'ne katılan raftingseverler, Bosna Hersek'in en önemli nehrinde hem spor yapmanın heyecanını yaşama hem de ülkenin doğa güzelliklerini görme imkanı buluyor.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija - Güncel
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